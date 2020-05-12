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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге умерла заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы

Точная причина смерти Лилии Уон пока неизвестна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон умерла в Петербурге, сообщили ТАСС во вторник в городском комитете по здравоохранению.

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"Да, это так. Точную причину смерти установит комиссия по анализу летальных исходов", - сказали в комитете, отвечая на вопрос ТАСС о смерти заведующей.

Елизаветинская больница является одним из крупнейших городских стационаров, обслуживающих в основном жителей Калининского, Выборгского и Приморского района. В прошлом году в стационаре прошли лечение более 105 тыс. больных. Это самый высокий показатель в городе.

По последним данным оперативного штаба, в Петербурге зафиксировано 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе выявлено 8 050 случаев. Выздоровели 1 784 человека. Умерли 58 человек.

 

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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