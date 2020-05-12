На месте бывшего госпиталя Минобороны в Севастополе могут построить новый корпус больницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Новый корпус горбольницы №4 могут построить в Севастополе на территории, где расположен недействующий госпиталь Минобороны. Как сообщил во вторник врио губернатора региона Михаил Развожаев, было проведено обсуждение о передаче городу этой территории.

"На территории бывшего госпиталя Министерства обороны около парка Учкуевка находится памятник, в честь медицинских работников, погибших в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что госпиталь давно не работает, забытых и заброшенных памятников у нас быть не должно, а поскольку Год памяти и славы продолжается, посчитал правильным сегодня почтить память погибших на войне врачей. Предварительно с Министерством обороны переговорил о передаче городу этой территории для строительства нового палатного корпуса четвертой горбольницы именно здесь, - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря включить в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" архитектурно-строительное проектирование и строительство нового корпуса севастопольской городской больницы №4 на 140 коек, предусмотрев финансовое обеспечение проектирования и строительства преимущественно за счет средств федерального бюджета. Соответствующие поручения были даны по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года.

Развожаев отметил, что власти намерены и дальше развивать больницу. "У нас большие планы по развитию больницы. Напомню, что по строительству нового палатного корпуса поручение было дано президентом на встрече с общественностью в марте. А на том месте, где сейчас находится четвертая горбольница, необходимо создать и усилить поликлиническое звено. Все эти вопросы мы еще будем обсуждать с участием руководства больницы", - сказал он.

Кроме того, Развожаев в Международный день медицинской сестры предложил учредить награду для медсестер в честь Даши Севастопольской - одной из первых военных сестер милосердия, героине обороны Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 годов Дарье Михайловой, которую в народе прозвали Севастопольской.

"Прекрасно понимая, какой груз ответственности лежит сейчас на хрупких плечах медицинских сестер, предложил учредить городскую награду им. Даши Севастопольской, которая будет вручаться именно заслуженным медицинским сестрам. В ближайшее время с этой инициативой я обращусь в законодательное собрание. Это будет знак или медаль имени Даши Севастопольской, критерии вручения этой награды мы еще обязательно определим, и рассчитываю, что награды будем вручать ежегодно в рамках празднования Дня медицинского работника 21 июня", - сказал он.