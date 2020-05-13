В Чечне сообщили о первом случае смерти заразившегося коронавирусом врача

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Чечне Магомед Даудов рассказал о первом случае смерти врача в регионе после заражения коронавирусом в ходе работы с инфицированными.

"Девятый умерший у нас - врач Мерзаева. Пытаясь вылечить больных, она заразилась и умерла в 35 лет", - рассказал Даудов в прямом эфире в соцсети Instagram.

Он отметил, что в регионе пока сохраняются все введенные ранее ограничения в связи с коронавирусом. "Мы подготовили план поэтапного смягчения режима самоизоляции, и он будет представлен главе Чеченской Республики", - добавил руководитель оперштаба.

В Чеченской Республике отмечено 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 464 человек выздоровели, девять умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.