Лавров и главы МИД ШОС обсудят по видеосвязи ситуацию с коронавирусом и 75-летие Победы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в среду примет участие в совещании министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции.

Совещание пройдет под руководством российской стороны, председательствующей в ШОС в 2019-2020 годах.

Общение Лаврова с иностранными коллегами в формате видеоконференции уже становится привычным как для самого министра, так и для журналистов. Во вторник министр принял участие в заседании СМИД СНГ, а ранее в аналогичном формате прошли переговоры с главами МИД Турции и Ирана по Сирии, с коллегами по БРИКС, а также по нормандскому формату.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, участники совещания планируют обсудить "актуальные региональные и глобальные темы с упором на развитие взаимодействия в рамках ШОС в контексте ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции", а также предстоящие мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщине создания ООН.

Борьба с общей угрозой

В рамках своего председательства в организации Россия подготовила и утвердила план мероприятий, который включает более 90 пунктов, но резко обострившаяся эпидемическая обстановка внесла свои коррективы: ряд запланированных мероприятий уже перенесен на более поздние сроки, часть из них будет проведена в онлайн-формате. Поэтому министры уделят особое внимание подготовке саммита ШОС в Санкт-Петербурге, запланированного на июль.

Однако центральной темой заседания, очевидно, станет сотрудничество в условиях пандемии. Совместная работа по поиску решений в борьбе с коронавирусом уже ведется. Как сообщил ранее генсекретарь ШОС Владимир Норов, страны организации "активно поддерживают друг друга в часы общей угрозы, делятся опытом, методикой и видением борьбы с этой ранее неизвестной человечеству заразой".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже подтвердил готовность Москвы в условиях пандемии "встать в авангарде" мировых усилий по сотрудничеству в сфере здравоохранения, одновременно "повышая профиль многопланового сотрудничества в БРИКС и ШОС".

Общая память

На совещании глав МИД стран ШОС не останется без внимания тема празднования 75-летия Победы.

В интервью ТАСС генсек ШОС напомнил, что День Победы отмечается во многих странах - членах организации, воплотив в себе сплоченность, дружбу и взаимную поддержку многих народов, в особенности народов "семьи ШОС", понесших колоссальные жертвы во имя Победы во Второй мировой войне". Память о совместной борьбе, по словам Норова, является величайшим достоянием народов, которые "привержены дружбе, добрососедству и взаимной поддержке во благо совместного развития".

Примечательно, что до решения России о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы, лидеры государств - членов ШОС подтверждали свое в них участие.