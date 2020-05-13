В Мексике пресекли попытку нелегально отправить в Китай 15 тыс. черепах

МЕХИКО, 13 мая. /ТАСС/. Представители властей задержали на таможне в международном аэропорту столицы Мексики партию из более чем 15 тыс. черепах, которых неизвестные злоумышленники пытались нелегально переправить в Китай. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении федеральной прокуратуры по защите окружающей среды.

"Ведомство направило в генеральную прокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела в связи с попыткой контрабанды объектов дикой фауны", - указывается в документе. Животные находились в 158 тесных деревянных коробах, несколько сотен черепах на момент конфискации партии были мертвы.

Сотрудники прокуратуры установили, что часть пресмыкающихся относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. На время проведения расследования животные были помещены в Центр защиты и исследования дикой природы в штате Мехико.