Две женщины с подтвержденным коронавирусом родили здоровых малышей в КБР

Коронавирусную инфекцию в КБР выявили у 20 беременных, болезнь все переносят в легкой или бессимптомной форме. Беременные женщины с подозрением на коронавирусную инфекцию поступают в роддом Межрайонной многопрофильной больницы, с подтвержденной инфекцией - госпитализируются в роддом ЦРБ Прохладненской клинической больницы.

"29 марта одна из женщин была госпитализирована в ММБ, родила мальчика весом 3 700 г. После рождения ребенка поместили в отдельный бокс на 14 дней, мама через несколько дней получила отрицательные результаты тестов и была выписана домой. 12 мая после двухнедельного карантина выписан и малыш, который оказался совершенно здоров, новорожденного забрал папа. Во вторник родила еще одна женщина", - сказала Шомахова.

И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Новорожденная пока находится в отдельном боксе, у нее взяли тест на коронавирус. После 14-дневного карантина, если не появится каких-либо симптомов ОРВИ, девочку выпишут. Мама также пробудет в роддоме до получения отрицательного результата теста на коронавирус, отметила она. Привычные для медиков операции и роды выполнялись в нестандартных условиях: члены бригад работали в защитных комбинезонах, респираторах, защитных очках, уточнила Шомахова.

Все беременные женщины в случае появления респираторных симптомов или контакта с зараженным человеком сдают тест на коронавирус и проходят обследование на КТ. При положительном результате врачи либо госпитализируют, либо назначают амбулаторное лечение - в зависимости от состояния женщины.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 12 мая в КБР зарегистрирован 1 401 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией (плюс 76 за сутки), выздоровели за сутки 38 пациента, за все время умерли шесть человек, тестирование прошли 23 094 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 044 человека, имевшие контакты с заразившимися людьми. Состояние 13 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ.