В Ингушетии создадут горячую линию для помощи жителям в получении соцвыплат при пандемии

МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют создать горячую линию, на которой сотрудники регионального Минтруда будут помогать и консультировать население в части получения полагающихся социальных выплат, которые предусмотрены в качестве поддержки в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В Магасе состоялось совещание по обсуждению мер безопасности, социальной поддержки граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, на котором было принято решение создать горячую линию при региональном Минтруде для оказания помощи и консультации в вопросах соцвыплат. Для контроля и качественного осуществления мер поддержки глава региона поручил провести анализ обращений, которые поступают на его имя со стороны жителей по вопросам выплат компенсаций", - говорится в сообщении.

Как сообщается, вся система поддержки будет считаться реализованной только тогда, когда помощь дойдет до адресатов. "Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена. Президент страны определил персональную ответственность каждого главы субъекта, я определяю персональную ответственность каждого из вас: системы здравоохранения, муниципалитетов, правительства", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

В начале апреля в Ингушетии также разработали меры поддержки субъектов МСП в период пандемии. В перечень входит снижение ставок в два раза по упрощенной системе налогообложения, увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%, докапитализация регионального фонда, расширение эквайринга и т. д.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 1 290 инфицированных, из которых 419 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 61 человек, из них 18 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 33 человека, выздоровел 321.