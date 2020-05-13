США решат, использовать ли аппараты "Авента-М", после выяснения причин ЧП в Петербурге

ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Американские власти примут решение об использовании доставленных Россией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода после выяснения причин пожара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

"В качестве мер предосторожности власти штатов возвращают аппараты ИВЛ FEMA. Выводы расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурга, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ", - сказал он.

Доставленные Россией в США в апреле аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода еще не использовались в американских больницах, сообщил официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.

"В начале апреля Россия отправила США медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ "Авента-М", - сказал он. "Аппараты ИВЛ не были направлены в больницы" - подчеркнул представитель ведомства. По его словам, они не потребовались, поскольку ситуация с коронавирусом в США за это время улучшилась.