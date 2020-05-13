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Специалисты приведут в порядок фасады 13 исторических зданий Владивостока

В том числе здание из ансамбля жилых корпусов Сибирского флотского экипажа, построенное в 1910 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты в этом году приведут в порядок фасады 13 исторических зданий в центре Владивостока, в том числе здание, входящее в ансамбль жилых корпусов Сибирского флотского экипажа, построенное в 1910 году, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время визита во Владивосток осенью 2019 года раскритиковал облик города. В частности, он заявил, что с точки зрения наружной рекламы и торговых лотков и киосков город "находится в 1990-х [годах]".

"13 исторических зданий во Владивостоке приведут в порядок в этом году. На ряде объектов работы уже начались. Одним из объектов культурного наследия, где идет ремонт фасада, стало здание на Светланской, 76. Оно входит в ансамбль жилых корпусов Сибирского флотского экипажа и было построено в 1910 году", - сообщила пресс-служба.

Этот ансамбль - единый комплекс зданий, выстроенных как жилые корпуса, в которых размещались квартиры офицеров. Все они были построены под руководством строительной комиссии Владивостокского порта.

Кроме того, уже начался ремонт фасадов домов в историческом центре Владивостока, на улицах Посьетская и Арсеньева. Специалисты уже привели в порядок фасады нескольких таких объектов. Так, на улице 1-я Морская на здании 1941 года постройки были восстановлены декоративные элементы фасада, ограждающие конструкции, а также водосточная система, а сам фасад заново окрашен.

Кроме того, специалисты провели ремонтные работы на здании, построенном в 1918 году владивостоксим предпринимателем, компаньоном "Торгового Дома Кунст и Альберс" Адольфом Даттаном. В его честь это здание получило название "Доходный дом Даттана", сейчас это объект культурного наследия. В 2019 году во Владивостоке отремонтировали фасады 86 жилых многоэтажек. Фасады очищали от пыли, утепляли, красили, а по некоторым адресам был установлены вентилируемые фасады.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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