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Пандемия коронавируса нового типа

Минтруд не поддержал предоставление беременным оплачиваемого больничного в период пандемии

Ведомство привело оценку ФСС, согласно которой реализация предложенных мер за период двухнедельного карантина потребует 12,8 млрд рублей
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минтруд не поддержал инициативу депутата Госдумы Ольги Павловой ("Единая Россия") о предоставлении беременным права на оплачиваемый больничный в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в ответном письме ведомства на обращение парламентария (копия имеется в распоряжении ТАСС).

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6 апреля Павлова направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть вопрос о включении беременных в перечень граждан, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности на основании электронных больничных. Согласно инициативе, работодатель до улучшения эпидемиологической обстановки должен будет перевести беременных на удаленную работу с выплатой полной заработной платы либо передать в Фонд социального страхования (ФСС) данные для оформления им пособия по временной нетрудоспособности, поясняли в пресс-службе депутата.

В Минтруде напомнили о существующих трудовых гарантиях для беременных женщин. В частности, перед отпуском по беременности и родам работодатель обязан предоставить беременной по ее желанию ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. Кроме того, сотрудники вправе обратиться к нему с заявлением о предоставлении неоплачиваемого отпуска на период введения ограничительных мер, связанных с пандемией. При этом в отношении беременных удаленный формат работы "целесообразно использовать в первоочередном порядке", подчеркнули в ведомстве.

"Таким образом, в сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в целях сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребенка работающая беременная женщина может воспользоваться предусмотренными трудовыми гарантиями", - указывается в ответном письме.

Помимо этого, министерство привело оценку ФСС, согласно которой реализация предложенных мер за период двухнедельного карантина потребует 12,8 млрд рублей. Соответствующие расходы трехлетним бюджетом фонда не предусмотрены, констатировали в ведомстве.

"Учитывая изложенное, поддержать ваше предложение о внесении изменений в постановление правительства РФ от 01.04.2020 № 402 в части предоставления беременным женщинам права на пособие по временной нетрудоспособности на основании дистанционно оформленного листка нетрудоспособности не представляется возможным", - заключили в Минтруде.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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