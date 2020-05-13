Более 1 тыс. предприятий задействованы в строительстве медцентров Минобороны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более тысячи предприятий вовлечены в строительство 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны в 15 регионах страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы военного ведомства.

"В число задействованных компаний входят предприятия промышленности, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, медицинской техники и лабораторного оборудования, а также поставщики специальных видов работ и услуг. Прежде всего это региональные производители и предприятия, в том числе ресурсоснабжающие организации, осуществляющие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для строительства центров созданы необходимые условия для бесперебойного сопровождения расчетов по госконтрактам и оперативного финансирования проектов.

"Для поставки всех необходимых материалов к местам возведения центров Минобороны России организована логистическая схема с задействованием самолетов ВКС России и морского сообщения, которая также позволяет осуществлять переброску рабочих на любую площадку, где возникает необходимость усилить какой-либо фронт работ", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для каждого центра предусмотрен индивидуальный график выполнения строительных работ. "На определенном этапе общая численность рабочих превышала 12 тыс. человек", - отметили в министерстве.

Многофункциональные центры

Военные лечебные учреждения строятся по поручению президента Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и - в случае необходимости - гражданского населения.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 и 800 представителей среднего и младшего медицинского персонала соответственно. Всего будет задействовано более 2 300 как военных, так и гражданских работников. Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.