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Первый в 2020 году тропический шторм угрожает Филиппинам

Шторм получил название "Вонфон"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 мая. /ТАСС/. Первый в этом сезоне тропический шторм, получивший название "Вонфон" (означает "Оса" на кантонском диалекте китайского языка), сформировался в среду в Тихом океане к востоку от Филиппин. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

"По состоянию на 10:00 утра (05:00 мск) эпицентр тропического шторма "Вонфон" находился в 810 км юго-восточнее Манилы. Предполагается, что он будет смещаться на северо-запад со скоростью около 10 км в час в направлении центральной части Филиппин", - уточняется в сообщении.

Циклон сопровождается тропическими ливнями и ветром с порывами 65 км/ч. В ближайшие дни он может набрать силу.

Сезон тайфунов в Тихом океане обычно длится с июня по ноябрь. Эти атмосферные вихри формируются в зонах низкого давления у экватора и устремляются в северные широты, нанося огромный ущерб странам и территориям Восточной Азии.

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Филиппины
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