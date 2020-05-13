В Северо-Курильске построили спортивно-оздоровительный комплекс

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном появился в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Сахалинская область), став первым крупным спортивным объектом на северных Курилах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства островного региона.

"На Парамушире построили спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном", - сообщили в пресс-службе. На создание объекта потребовалось 320 млн рублей. Финансирование велось за счет регионального и федерального бюджетов. Работа по комплексу началась в 2017 году.

По информации областного правительства, комплекс состоит из двух этажей и занимает площадь более чем в 2,1 тыс. кв. м. В здании имеется несколько спортивных залов, оборудованных современными тренажерами, раздевалки и душевые, зал для подготовительных занятий, вестибюль, гардероб, медицинский кабинет, игровая комната для детей, тренерская комната и большой бассейн. Ранее у жителей Парамушира не было возможности заниматься плаванием. Посещать комплекс смогут как молодежь, так и люди старшего поколения, а также граждане с инвалидностью.

Так как Курильские острова часто подвержены землетрясениям, строители соблюли все требования сейсмической и пожарной безопасности. Наружные стены утеплили минераловатными плитами и облицевали композитными панелями.

Северо-Курильск расположен на берегу Второго Курильского пролива на острове Парамушир - в 1 тыс. км от Южно-Сахалинска. Он является единственным жилым населенным пунктом на всех северных Курилах. В городе проживают около 2,5 тыс. человек.

О федеральной целевой программе

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Строительство комплекса велось по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Курильских островов, которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будут потрачены 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные — из областного.