Буэнос-Айрес начинает оживать после ослабления карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентина после 53 дней карантина, введенного из-за распространения коронавируса нового типа, постепенно ослабляет ограничения. Во вторник впервые с 20 марта в столице страны свои двери для покупателей смогли открыть многие магазины.

В остальных городах смягчение карантина еще заметнее. Тем не менее режим обязательной превентивной социальной изоляции сохраняется, и Аргентине все еще далеко до возвращения к привычному ритму жизни.

Как объявил на прошлой неделе президент страны Альберто Фернандес, карантин продлится как минимум до 24 мая. Ближе к этой дате власти проанализируют ситуацию и примут решение о возможности нового смягчения ограничений. В то же время глава государства предупредил, что если рост новых случаев заражения выйдет из-под контроля, правительство вновь ужесточит карантин.

Оживающая столица

Объявляя о продлении карантина, Фернандес отметил, что вся страна за исключением столицы и провинции Буэнос-Айрес, в которых проживает большая часть населения республики, переходит к более мягкому варианту режима изоляции. По замыслу федеральных властей, в Буэнос-Айресе карантин должен был сохраниться на прежних условиях, однако правительство города приняло решение пойти на ряд послаблений для поддержки малого и среднего бизнеса.

С 12 мая в Буэнос-Айресе начали работать магазины, торгующие книгами, игрушками, цветами, косметикой, бытовой техникой, музыкальными инструментами и предметами для дома, с 14 мая покупателей смогут принимать остальные торговые точки за исключением магазинов одежды, обуви и нижнего белья, которые пока могут продолжать работу только через доставку. Бары и рестораны готовят исключительно навынос, а торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и спортзалы остаются закрытыми.

Как убедился корреспондент ТАСС, открытие магазинов привело к значительному оживлению улиц. Но пока количество прохожих значительно меньше, чем было до пандемии. Больше всего людей у магазинов косметики и канцтоваров, однако популярностью пользуются и книжные. "Мы открыты всего два часа, но людей заходит достаточно много", - сказал корреспонденту ТАСС сотрудник сетевого книжного магазина Клаудиа.

Меры предосторожности

Внутрь торговых точек пускают по несколько человек, остальные покупатели ждут на улице. Чтобы избежать скоплений людей, власти города ввели правило, согласно которому совершать покупки можно в определенные дни - жители с удостоверением личности, номер которого заканчивается на четное число, должны совершать покупки в четные дни месяца, на нечетный - в нечетные. На продуктовые магазины и аптеки это ограничение не распространяется.

Однако жесткого контроля за соблюдением этого правила нет. В магазинах, которые посетил корреспондент ТАСС, удостоверения личности не проверяли. Зато в большинстве торговых точек на входе покупателям обрабатывали руки спиртом, а сотрудники пытались минимизировать физический контакт клиентов с товаром. "Площадь позволяет нам запускать больше людей, но сотрудников мало, а я предпочитаю, чтобы покупатели не трогали ничего сами", - сказал корреспонденту ТАСС Мартин, владеющий магазином бытовых товаров.

Общественный транспорт в Буэнос-Айресе продолжает функционировать с некоторыми ограничениями. Однако власти города призывают пользоваться им только в случае крайней необходимости и стараться добираться до рабочего места на личном автомобиле, транспорте, предоставленном компанией, велосипеде или пешком.

Встретить людей без маски на улицах Буэнос-Айреса практически невозможно. Жители ответственно соблюдают введенный правительством города запрет на нахождение в общественных местах с неприкрытыми ртом и носом. За нарушения правила грозит штраф до 80 тыс. песо ($1 200). Многие прохожие и сотрудники магазинов, помимо маски, носят пластиковый экран, закрывающий глаза.

Другие регионы и проблемы Буэнос-Айреса

Власти провинции Буэнос-Айрес - крупнейшего региона страны - также приняли решение немного ослабить карантин. Предприятием позволили работать при условии предварительного получения разрешения, которое выдается в случае, если владелец компании или фабрики гарантирует соблюдение ряда требований. В частности, работодатели должны гарантировать, что их сотрудники не будут добираться до рабочего места на общественном транспорте.

В остальной части страны, особенно в провинциях, где не было случаев инфицирования или долгое время не было зафиксировано новых заражений, было отменено гораздо больше ограничений. В ряде регионов, например, в провинции Жужуй, для посетителей открылись даже рестораны, отели и торговые центры.

По мнению властей Аргентины, эпидемиологическая обстановка в столице не позволяет пойти на те же послабления, что и в регионах. С 3 марта в Аргентине было подтверждено 319 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией и 6 563 случая заражения, из них 2 286 приходится на Буэнос-Айрес, 2 236 - на одноименную провинцию.

Особую обеспокоенность правительства вызывают трущобные районы столицы, где было подтверждено более 600 случаев инфицирования коронавирусом и восемь смертей от вызванных им осложнений. Ситуацию обостряет отсутствие в этих районах стабильного водоснабжения.