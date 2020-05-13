В Бурятии режим ограничительных мероприятий сняли для всех промышленных предприятий

УЛАН-УДЭ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии сняли ограничительные меры, введенные ранее из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, со всех промышленных и строительных предприятий. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая.

"Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий и для торговых предприятий, [реализующих] непродовольственные товары, работающих в торговых залах площадью не более 400 кв. м. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.

Сам Цыденов в своем обращении к жителям региона сказал, что фактически возобновляется большая часть видов деятельности - это стройки, ремонтные мастерские, торговля, производство. "Закрытыми остаются виды деятельности, где возможно массовое скопление людей: театры, кинозалы, бани, сауны. Общественное питание закрыто, спорт, секции, дополнительное образование пока тоже закрыты, - отметил Цыденов. - Также остаются закрытыми гостиницы и туристические объекты. При этом мы помним о поручении президента России о поддержке и развитии внутреннего туризма, но решение будет принято не сегодня, немного позже".

Жителям Бурятии теперь разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но в этом одновременно могут участвовать не более двух человек. Исключение - Кижингинский район, где пока складывается неблагополучная эпидемическая ситуация. "В срок до 14 мая 2020 года министерство образования и науки республики представит график поэтапного возобновления деятельности дошкольных организаций", - добавили в пресс-службе регионального правительства.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 736 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них ранее успешно завершил лечение и выписался из больниц 231 человек, умерли пять человек. Сейчас в стационарах проходят лечение 309 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате, находится 191 пациент.