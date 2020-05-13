В Хабаровском крае сдали первую дорогу для владельцев "дальневосточных гектаров"

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Строительство первой дороги, ведущей к агломерации участков, выделенных по программе "Дальневосточный гектар", завершилось в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"В селе Свечино Хабаровского района полностью завершилось строительство автомобильной дороги, ведущей к "дальневосточным гектарам". Объект инфраструктуры уже введен в эксплуатацию, он обеспечит беспрепятственный проезд к 239 земельным участкам общей площадью 311 га. На эти цели из федерального и краевого бюджетов было выделено более 140 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Галкинского сельского поселения, куда входит небольшое село Свечино, где проживает около 100 человек, владельцы "дальневосточных гектаров" уже начала разрабатывать свои участки. "Видим, что люди приступили к очистке участков, вырубке кустарников. Планируют делать там хозяйственный постройки, строить жилые дома", - сказал представитель администрации.

Дорогу начали строить в августе 2019 года. Дорожное полотно длиной 3 км состоит из двух полос движения, это дорога с песчано-щебеночным покрытием и ограждением. "В планах - реализовать еще один этап проекта по обеспечению инфраструктуры к "дальневосточным гектарам" в Хабаровском районе. Так, до конца года завершится строительство основной улицы с асфальтобетонным покрытием в жилой застройке села Свечино. Протяженность объекта составит 1,7 км", - отмечается в сообщении.

Сейчас в регионе идет также строительство дороги к самой крупной агломерации в крае по количеству компактно расположенных "дальневосточных гектаров", которая находится в районе имени Лазо на территории Кругликовского сельского поселения, куда входят села Зоевка, Кругликово и Владимировка. К концу года там появится дорога общей протяженностью 9 км, которая обеспечит проезд почти к 500 земельным участкам. Там же появится 21 новая подстанция ЛЭП. Подключать территорию к электричеству будет Дальневосточная железная дорога.

Мероприятия по созданию инфраструктуры для "дальневосточных гектаров" предусмотрены планом социального развития центров экономического роста Хабаровского края. Общая стоимость работ составляет 987 млн рублей. Средства выделялись поэтапно, начиная с 2018 года, из федерального и регионального бюджетов. В настоящее время на территории Хабаровского края заключено более 10 тыс. договоров безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами".