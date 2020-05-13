Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь). То есть максимально на одного ребенка можно получить 15 тыс. рублей.

Кто может получить выплату: тут действует одно из двух условий. Первое: у семьи есть или было право на материнский капитал, и возникло оно до 1 июля 2020 года. То есть либо первый ребенок в семье родился или родится с 1 января по 30 июня 2020 года, либо второй или последующие дети родились после 1 апреля 2017 года.

Второе: первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно.

Иными словами, на дополнительные 5 тыс. рублей в месяц могут рассчитывать все семьи, в которых есть дети, родившиеся после 1 апреля 2017 года.

Кстати, для семей с правом на маткапитал выплата его не уменьшит. И кроме того, претендовать на нее могут и те, кто этот капитал уже потратил.

Как получить деньги: для этого нужно подать заявление на портале Госуслуг. Сделать это можно до 1 октября 2020 года. И если подать заявление, например, после июня, то все полагающиеся выплаты начислят одним платежом.

Но важно помнить:

Если есть право на маткапитал, то в электронном виде заявление на выплату может подать только женщина — мать или усыновительница, которая получила сертификат; Если право на материнский (семейный) капитал принадлежит мужчине, то ему придется лично прийти с заявлением в Пенсионный фонд (ПФР) или МФЦ; Если права на маткапитал нет, то есть в семье только один ребенок, родившийся до 2020 года, то заявление может подать любой родитель или усыновитель на сайте Госуслуг.

Кроме того, если у ребенка третий день рождения приходится на апрель, май или июнь, то выплаты можно получить из за этот месяц тоже. То есть если, например, ему исполнилось три года в мае, то выплаты начислят за апрель и май, а за июнь нет — 10 тыс. рублей, а не 15 тыс. рублей.

Какие документы нужны: понадобятся только свидетельство о рождении ребенка или данные из него.

Режим работы уточняйте в интересующих отделениях ПФР и МФЦ.