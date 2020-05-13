Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

С начала борьбы с распространением нового коронавируса российские власти объявили целый список мер помощи промышленности, бизнесу и населению. В частности, семьи с детьми могут претендовать сразу на несколько новых выплат, а по некоторым другим им облегчили или ускорили получение.
Дополнительная выплата на ребенка до трех лет
Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь). То есть максимально на одного ребенка можно получить 15 тыс. рублей.
Кто может получить выплату: тут действует одно из двух условий. Первое: у семьи есть или было право на материнский капитал, и возникло оно до 1 июля 2020 года. То есть либо первый ребенок в семье родился или родится с 1 января по 30 июня 2020 года, либо второй или последующие дети родились после 1 апреля 2017 года.
Второе: первый ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Иными словами, на дополнительные 5 тыс. рублей в месяц могут рассчитывать все семьи, в которых есть дети, родившиеся после 1 апреля 2017 года.
Кстати, для семей с правом на маткапитал выплата его не уменьшит. И кроме того, претендовать на нее могут и те, кто этот капитал уже потратил.
Как получить деньги: для этого нужно подать заявление на портале Госуслуг. Сделать это можно до 1 октября 2020 года. И если подать заявление, например, после июня, то все полагающиеся выплаты начислят одним платежом.
Но важно помнить:
- Если есть право на маткапитал, то в электронном виде заявление на выплату может подать только женщина — мать или усыновительница, которая получила сертификат;
- Если право на материнский (семейный) капитал принадлежит мужчине, то ему придется лично прийти с заявлением в Пенсионный фонд (ПФР) или МФЦ;
- Если права на маткапитал нет, то есть в семье только один ребенок, родившийся до 2020 года, то заявление может подать любой родитель или усыновитель на сайте Госуслуг.
Кроме того, если у ребенка третий день рождения приходится на апрель, май или июнь, то выплаты можно получить из за этот месяц тоже. То есть если, например, ему исполнилось три года в мае, то выплаты начислят за апрель и май, а за июнь нет — 10 тыс. рублей, а не 15 тыс. рублей.
Какие документы нужны: понадобятся только свидетельство о рождении ребенка или данные из него.
Режим работы уточняйте в интересующих отделениях ПФР и МФЦ.
Пособие на первого и второго ребенка до трех лет
Сколько заплатят: один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.
Кто может получить: это пособие не связано с борьбой против нового коронавируса, оно есть в России с 2018 года. Но текущая ситуация внесла свои коррективы, и власти упростили в 2020 году продление выплат. Так, если семья получает пособие на первого или второго ребенка и ему исполняется один или два года, то нужно снова подавать заявление. Но с 1 апреля по 1 октября 2020 года это делать не придется — выплату продлят автоматически.
А претендовать на пособие могут семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать лимита — в 2020 году это два региональных прожиточных минимума за второй квартал предыдущего года.
Как рассчитывается доход: Среднедушевой доход в месяц = сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев / 12 / количество членов семьи.
В состав семьи в этой формуле входят официальные супруги и их несовершеннолетние дети. То есть в так называемом гражданском (незарегистрированном) браке мать или отец могут претендовать на пособие вне зависимости от заработка партнера.
Для назначения выплат в списке доходов учитывается не только зарплата, но и пенсии, алименты, стипендии, страховые выплаты наследникам и т.д. Но есть доходы, которые во внимание не берут. Это компенсации при стихийных бедствиях, предыдущие выплаты этого же пособия, а также до конца 2020 года не будут учитывать и прошлый заработок безработных в настоящий момент родителей. То есть даже если до недавнего времени мать или отец получали приличную зарплату, но остались без работы на момент подачи заявления, то их прошлые доходы не повлияют на расчет. А еще доходы традиционно берутся до вычета налогов.
Плюс период, за который рассчитывается среднедушевой доход, устанавливается по следующей схеме: за 12 календарных месяцев, которые начинают отсчитываться за шесть месяцев перед месяцем подачи заявления на выплату. Объясним попроще. Например, семья подаст заявление в июле 2020 года. Отступаем от этого месяца еще полгода назад — к началу января 2020 года. И значит, 12 месяцев, которые ему предшествуют, — это весь 2019 год, с января по декабрь. За это время и будет рассчитываться среднедушевой доход семьи.
Как получить деньги: пособие на первого ребенка платится из федерального бюджета — заявление нужно направлять в органы соцзащиты, и сделать это можно через МФЦ. Деньги на второго ребенка выделяются из средств маткапитала, на который у семьи есть право, — за этой выплатой обратиться можно через отделения ПФР или МФЦ. Если семья хочет потратить маткапитал как-то еще, то она может отказаться от этих выплат.
Получать пособие можно до трехлетия ребенка. А после можно претендовать уже на другое — с трех до семи лет, которое тоже зависит от размера среднедушевого дохода семьи.
Режим работы уточняйте в интересующих отделениях ПФР и МФЦ.
Пособие на детей от трех до семи лет
Сколько заплатят: в месяц можно получать 50% детского прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.
Кто может получить выплату: это также не временное пособие, и оно не связано с коронавирусной ситуацией. Но она ускорила оформление и изменила некоторые условия.
А вообще выплата положена семьям, чей среднедушевой доход в месяц не превышает прожиточного минимума по региону за второй квартал предыдущего года.
Как рассчитывается доход: во многом условия такие же, как и при начислении пособия на первого и второго ребенка до трех лет.
Среднедушевой доход в месяц = сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев / 12 / количество членов семьи.
В состав семьи так же входят официальные супруги и их несовершеннолетние дети.
Период, за который рассчитывается среднедушевой доход, устанавливается по той же схеме: за 12 календарных месяцев, которые предшествуют шести месяцам перед месяцем подачи заявления на выплату.
А вот список доходов, которые учитываются при расчете, расширяется. Это не только зарплата, пенсии, алименты, стипендии, страховые выплаты наследникам, но и проценты по вкладам, доход от бизнеса и самозанятости, от операций с ценными бумагами, а также от продажи или аренды имущества и т.д. Доходы традиционно берутся до вычета налогов. При этом до конца 2020 года прошлый заработок безработных родителей брать во внимание не будут.
Как получить деньги: подать заявление на выплату можно будет с июня 2020 года — через портал Госуслуг или в МФЦ. При этом начислять пособие будут с 1 января 2020 года. То есть если в семье на начало года уже был ребенок в возрасте от трех до семи лет, то она получит деньги и за первые месяцы года. А если три года исполнилось, например, в апреле, то выплату начислят с апреля.
Какие документы нужны: все документы и данные, указанные в заявлении, будут проверяться по государственным базам и реестрам. Но какие-то справки для дополнительного подтверждения доходов могут и попросить.
Режим работы уточняйте в интересующих отделениях ПФР и МФЦ.
Единоразовая выплата на ребенка от трех до 16 лет
Сколько заплатят: 10 тыс. рублей на каждого родного или усыновленного ребенка.
Кто может получить выплату: этот вид поддержки не связан с материнским капиталом, другими субсидиями или финансовым положением семьи. Нужно только, чтобы в ней был хотя бы один ребенок, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно, объясняет сайт Госуслуг.
Как получить деньги: для этого нужно до 1 октября подать заявление на странице posobie16.gosuslugi.ru, также сделать это можно через отделения Пенсионного фонда или МФЦ. Выплаты начнутся с 1 июня. А в дальнейшем рассматривать заявление будут не больше пяти дней, на выплату средств дается еще три дня. То есть деньги семья должна получить не позже чем через восемь дней после того, как подаст заявление.
Какие документы нужны: понадобятся только данные из свидетельства о рождении ребенка. Больше никакие документы не нужны.
Доплата безработным родителям на детей до 18 лет
Сколько заплатят: по 3 тыс. рублей на ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь). То есть максимально на одного ребенка можно получить дополнительно 9 тыс. рублей к пособию по безработице.
Кто может получить выплату: это, по сути, не помощь на ребенка, а доплата к пособию по безработице. И получить ее может только родитель, который потерял работу и официально зарегистрировался в центре занятости после 1 марта 2020 года и до 30 июня 2020 года. То есть если вы официально станете безработным в июне, то доплату приплюсуют только к пособию по безработице за июнь. Выплат за апрель и май начислять не будут, ведь вы тогда не были зарегистрированы на бирже труда.
Выплата, кстати, положена только одному из родителей, даже если без работы вдруг остались оба.
Как получить деньги: для этого нужно зарегистрироваться в качестве безработного — через все тот же портал Госуслуг или на сайте "Работа в России". Здесь мы подробнее рассказывали, как это сделать.
И условие, касающееся всех пособий, — ребенок и хотя бы один из его родителей должны быть гражданами России.