Суд наложил арест на продажу моржей из Приморской "китовой тюрьмы"

ТАСС, 13 мая. Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на шестерых моржей, принадлежащих компании "Акватория", которая получила их из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. Об этом сообщил в Instagram председатель общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В 2018 году в Охотском море компании "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" поймали шесть детенышей моржа одновременно с отловом 11 косаток и 90 белух, освобождение которых произошло в прошлом году. Зоозащитники продолжают настаивать на незаконности вылова моржей и необходимости выпуска их в природу.

"В конце 2019 года выигранными судебными исками и обоснованными письменными обращениями нам удалось убедить Амурскую природоохранную прокуратуру не только признать вылов моржат незаконным, но и приступить к активным действиям по их освобождению. В ответ на наши с вами обращения Амурская прокуратура предпринимала различные меры для вызволения моржат из неволи - выносила представления, обращалась с исками в разные суды. И вот! 14 апреля Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение, которым удовлетворил заявление Амурской прокуратуры о принятии срочных мер по обеспечению иска и наложил арест на шесть живых особей моржей, находящихся у ООО "Акватория" и "Акватория+", - сообщает Лисицын.

По его словам, сейчас собственниками животных являются именно эти две фирмы. Благодаря аресту они не смогут продать или передать животных кому бы то ни было, пока не будет решения суда по иску прокуратуры. Предварительное заседание Новосибирского суда назначено на 18 мая.

Кроме моржей с лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в бухте Средняя, которую зоозащитники называют "китовой тюрьмой", содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних белух выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.