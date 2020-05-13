Дезинфекторы и спасатели МЧС в приоритетном порядке получат средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты подразделений МЧС по дезинфекции социально-значимых объектов, сотрудники государственного пожарного надзора, работающие в сложных условиях в связи с распространением коронавируса, а также пожарные и спасатели в первую очередь будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС, отвечая на соответствующий запрос агентства.

Президент Владимир Путин 27 апреля на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах России дал поручение позаботиться о максимальной безопасности сотрудников МЧС, которые будут бороться с природными катаклизмами на фоне распространения коронавируса. В связи с этим в министерстве сообщили, что совместно с Минпромторгом России организована работа по определению потребности МЧС России в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, используемых для защиты от вредных факторов и профилактики вирусных заболеваний личного состава, и проводится их закупка.

"В первую очередь планируется обеспечить средствами индивидуальной защиты реагирующие подразделения МЧС России осуществляющие мероприятия по специальной обработке - дезинфекции - социально-значимых объектов, например, вокзалы, больницы, поликлиники, пожарно-спасательные части и подразделения государственного пожарного надзора, осуществляющих профилактические мероприятия в субъектах со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в МЧС организована работа ведомственного оперативного штаба, а также оперативных штабов в территориальных органах и учреждениях министерства, реализуются мероприятия, которые предусмотрены методическими рекомендациями Минтруда по режиму труда в целях нераспространения коронавируса. "В том числе организована ежедневная санитарная обработка помещений и техники ведомства с использованием дезинфицирующих средств. Организован постоянный контроль самочувствия сотрудников", - подчеркнули в пресс-службе.

В МЧС также добавили, что в настоящее время скорректирована работа подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС). "Максимально возможное число сотрудников и работников ФПС, за исключением личного состава реагирующих подразделений, переведены на удаленный формат работы", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, гарнизонная и караульная службы организованы с учетом всех ограничений, связанных с нераспространением коронавируса, проведены дополнительные инструктажи с личным составом пожарно-спасательных подразделений о мерах личной безопасности, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания и обязательном проведении дезинфекции при проведении работ на карантинном объекте.