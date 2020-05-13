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Полиция разыскивает двух мальчиков, пропавших в удаленном поселке на Чукотке

Они ушли из дома около 14:00 (05:00 мск) 12 мая

АНАДЫРЬ, 13 мая. /ТАСС/. Два брата, мальчики 6 и 7 лет, пропали в поселке Беринговский на Чукотке. Об этом во вторник сообщает региональное УМВД России.

"В поселке Беринговский полицейские разыскивают двух несовершеннолетних братьев. В настоящий момент в населенном пункте объявлен сбор личного состава. Полицейским оказывают помощь сотрудники Росгвардии и волонтеры", - говорится в сообщении.

Дети ушли из дома и не вернулись около 14:00 (05:00 мск) 12 мая. УМВД просит обладающих информацией о местонахождении детей обратиться в полицию.

Беринговский - поселок в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расстояние до окружной столицы - около 200 км.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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