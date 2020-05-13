В Таиланде впервые с 9 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда впервые с 9 марта не зарегистрировали в течение суток ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило в среду министерство здравоохранения королевства, общее число заразившихся продолжает составлять 3 017.

В ведомстве отметили, что за сутки также не было зафиксировано ни одного летального исхода. Всего в стране из-за коронавируса умерли 56 человек, в том числе один россиянин. В течение последних суток 46 человек были выписаны из больниц, в общей сложности выздоровели 2 844 пациента. В медицинских учреждениях остаются 117 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост инфицированных - 188 человек. С 3 апреля на территории страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).