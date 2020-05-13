Эксперт предупредила беременных о возможном влиянии коронавируса на развитие ребенка

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция способна вызывать различные осложнения у беременной женщины. Перенос заболевания в первом триместре может сказаться на росте плода, а во втором - стать причиной замедленного развития ребенка, считает председатель "Совета матерей", врач-педиатр Татьяна Буцкая.

"В первом триместре вирус, перенесенный будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором - вызвать замедление развития ребенка, в третьем - стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью", - приводит ее слова пресс-служба Роскачества.

Тяжелое течение коронавирусной инфекции у беременных связано с дыхательной недостаточностью. У женщины на поздних сроках живот поджимает легкие и уменьшает их объем, поэтому беременные требуют дополнительной защиты.

Эксперт также пояснила, что Минздрав России рекомендовал организовать надлежащее наблюдение беременных в период пандемии, поэтому в некоторых регионах акушеры-гинекологи приходят на дом, приносят с собой аппараты КТГ и даже создают чаты в мессенджерах.

"Однако в некоторых регионах (особенно отдаленных) все же еще бывают случаи, когда закрыты государственные женские консультации, и беременные, у которых есть полис ОМС, к сожалению, могут обратиться только в коммерческие центры. Сейчас мы занимаемся разработкой системы возврата денег по ОМС в подобных ситуациях", - отметила Буцкая.

Как добираться до роддома

Буцкая рекомендует роженицам в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции добираться до роддома на собственном транспорте или на такси, так как поездка на машине скорой помощи может быть сопряжена с риском заражения коронавирусом.

"Ехать на скорой помощи во время пандемии довольно рискованно. Во-первых, службы экстренной помощи перегружены, и бригада может попросту не приехать вовремя. Во-вторых, поездка может быть небезопасной, потому что неизвестно, кого машина перевозила непосредственно до вас. Кроме того, машина скорой помощи повезет вас не в тот роддом, с которым у вас заключен контракт, а в ближайший, где есть свободные места. Добраться на такси, скорее всего, будет проще, но риски заражения по-прежнему остаются. Оптимальный вариант - добираться в роддом на собственном транспорте, тем более что пробок во время карантина быть не должно", - сказала Буцкая

При этом поездка на собственном транспорте также осложняется тем, что оформление пропуска для посещения медучреждения может занять до пяти часов. "Но за пять часов уже вполне можно родить. Поэтому единственный вариант: при приближении срока родов каждый вечер заново оформлять пропуск на следующий день", - советует Буцкая.