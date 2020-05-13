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Пандемия коронавируса нового типа

Выпускникам в Новгородской области разрешат подготовку к экзаменам в школах с конца мая

Она будет проходить с соблюдением всех санитарных требований

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Министерство образования Новгородской области разрешит выпускникам 9-х и 11-х классов начать очную подготовку к итоговым аттестационным экзаменам с педагогами в школах с 25 мая. Об этом ТАСС сообщила в среду региональный министр образования Евгения Серебрякова.

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Из-за распространения коронавирусной инфекции в Новгородской области с конца марта на дистанционное обучение перевели все школы региона. Занятие с учениками педагоги проводят с помощью 15 цифровых образовательных платформ.

"С 25 мая мы разрешим выпускникам - девятиклассникам и одиннадцатиклассникам - приходить в школу и малыми группами заниматься со своими педагогами подготовкой к экзаменам", - сообщила Серебрякова, пояснив, что подготовка школьников пройдет с соблюдением всех санитарных требований.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, нынешний учебный год для школьников региона несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса завершится как и обычно - в конце мая. Единый государственный экзамен в этом году будут сдавать почти 2 900 выпускников новгородских школ, также государственную итоговую аттестацию пройдут более 5 500 девятиклассников.

Как пояснила ТАСС региональный министр образования Евгения Серебрякова, планируемая дата старта ЕГЭ в этом году - 8 июня, однако сроки могут быть перенесены. Регион ждет информацию от Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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