В библиотеку Международной космической станции доставили путеводитель по Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Современный путеводитель по Камчатке дополнил библиотеку Международной космической станции. Об этом на своей странице в Instagram написал в среду врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.
"Современный путеводитель по Камчатке доставлен в библиотеку Международной космической станции. Фото путеводителя на орбите поделился наш друг, космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев", - написал Солодов.
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Современный путеводитель по Камчатке доставлен в библиотеку Международной космической станции. Он поможет экипажу на борту российского сегмента в проведении эксперимента «Ураган» при наблюдении за полуостровом из космоса. Камчатка - уникальное заповедное место. Здесь человек научился мирно сосуществовать со стихией и изучать природные процессы - извержения вулканов и землетрясения. Ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира посещают природный «бриллиант» России (с), чтобы окунуться в этот первозданный дикий мир, практически нетронутый цивилизацией. Фото путеводителя на орбите поделился наш космический друг, космонавт, Герой Российской Федерации Олег Артемьев @olegmks Автор этих удивительных космофотографий космонавт Иван Вагнер @ivan_mks63 , который в данный момент находится на МКС в 63 длительной экспедиции. #роскосмос #мкс
Отмечается, что книга поможет космонавтам в проведении эксперимента "Ураган" при наблюдении за погодными условиями полуострова из космоса. При рассмотрении фотографий видно, что в книгу вставлена закладка с надписью "без возврата". Это означает, что экземпляр книги не будет возвращен на землю, а останется на борту космической станции на весь срок ее службы.
На сегодняшний день книга "Камчатка. Современный путеводитель" является единственным печатным изданием, которое содержит не только обзор природных и культурных достопримечательностей края, но и последние сведения о его инфраструктуре, возможных маршрутах и транспортном сообщении, а также яркие и понятные географические схемы для туристов. Авторы книги собрали всю информацию об экстремальном, этнографическом, экологическом и оздоровительном туризме на территории Камчатки. Сведения о достопримечательностях перемежаются с познавательной информацией о традициях и быте коренных народов края, особенностях климата, флоре и фауне. Книга издана на русском и английском языках.
Путеводитель по Камчатке был выпущен при поддержке регионального правительства. Каждые два года книгу переиздают, так как Камчатский выставочно-инвестиционный центр и Агентство по туризму и внешним связям Камчатки обновляют информацию.