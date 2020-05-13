В библиотеку Международной космической станции доставили путеводитель по Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Современный путеводитель по Камчатке дополнил библиотеку Международной космической станции. Об этом на своей странице в Instagram написал в среду врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

Отмечается, что книга поможет космонавтам в проведении эксперимента "Ураган" при наблюдении за погодными условиями полуострова из космоса. При рассмотрении фотографий видно, что в книгу вставлена закладка с надписью "без возврата". Это означает, что экземпляр книги не будет возвращен на землю, а останется на борту космической станции на весь срок ее службы.

На сегодняшний день книга "Камчатка. Современный путеводитель" является единственным печатным изданием, которое содержит не только обзор природных и культурных достопримечательностей края, но и последние сведения о его инфраструктуре, возможных маршрутах и транспортном сообщении, а также яркие и понятные географические схемы для туристов. Авторы книги собрали всю информацию об экстремальном, этнографическом, экологическом и оздоровительном туризме на территории Камчатки. Сведения о достопримечательностях перемежаются с познавательной информацией о традициях и быте коренных народов края, особенностях климата, флоре и фауне. Книга издана на русском и английском языках.

Путеводитель по Камчатке был выпущен при поддержке регионального правительства. Каждые два года книгу переиздают, так как Камчатский выставочно-инвестиционный центр и Агентство по туризму и внешним связям Камчатки обновляют информацию.