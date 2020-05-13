Новосибирский пилот "написал" траекторией самолета в небе лозунг шествия "Монстрация"

"С моей точки зрения этот рисунок никакого отношения к "Монстрации" не имел. Мне позвонил просто знакомый и спросил: "Можешь такое нарисовать?", и я сказал: "Давай попробуем". Изначально не планировалось это связывать с "Монстрацией", это уже СМИ написали, что фраза: "А где все?" - это лозунг "Монстрации", - рассказал ТАСС Кобзев, пояснив, что изначально акцию связывали с режимом самоизоляции, действующим в стране.

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации "Клуб Авиа-54" Олег Кобзев изобразил траекторией самолета в небе над одним из районов области фразу "А где все?", которая стала одним из главных слоганов первомайского шествия с шуточными и абсурдными лозунгами "Монстрация", проводящегося в Новосибирске с 2004 года. В этом году шествие впервые прошло онлайн. Траекторию движения воздушного судна в виде надписи зафиксировал авиационный портал Flightradar.

По словам Кобзева, полет на легкомоторном самолете был выполнен над Колыванским районом на северо-востоке Новосибирской области, поскольку в небе над этой местностью не действует никаких ограничений и вокруг достаточно свободного пространства. На создание надписи Кобзеву потребовалось около часа. "В ближайшие дни мы планируем другие акции, уже не на тему самоизоляции. Вместе со мной работает несколько единомышленников, совместно с которыми мы и придумываем идеи для рисунков", - пояснил пилот, уточнив, что пока не готов раскрыть подробности.

Олег Кобзев - руководитель Новосибирского отделения Общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов. "Авиа-54" занимается популяризацией и развитием малой авиации, авиационно-прикладных видов спорта, авиационной техники отечественного и импортного производства, пропагандой отечественной авиации.

"Монстрация" проводится в Новосибирске каждый год с 2004 года. Несколько раз в ходе проведения шествия в Артема Лоскутова задерживали и приговаривали к административному штрафу за организацию несанкционированного митинга. В 2015 году мэрия Новосибирска не согласовала проведение шествия, из-за чего Лоскутов был арестован на 10 суток и оштрафован на 5 тысяч рублей. В этом году Артем Лоскутов на фоне пандемии коронавируса призвал провести акцию онлайн, выкладывая фотографии плакатов в социальных сетях.