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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 259 тыс. человек

Всего проведено более 5,9 млн тестов на выявление вируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 259 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остается 259 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 5,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 177 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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