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В Саратовской области уволили чиновницу за неподобающий комментарий в соцсети

Лидия Бузовчук некорректно высказалась о помощи семьям с детьми

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук уволена со своего поста после размещения в социальной сети комментария об оказании помощи семьям с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

Накануне женщину отстранили от должности. Комментарий она разместила под ником Лидии Прозоровой в одной из групп "ВКонтакте".

Женщина написала, что "раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то не скулили". В посте уточняется, что "лучше бы пенсионерам помогли".

Теги
РоссияСаратовская область
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