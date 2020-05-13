В больнице скорой помощи во Владимире у 71 сотрудника выявили коронавирус

"По состоянию на 13:00 12 мая у 14 врачей, 44 медицинских работников среднего звена и у 13 работников из числа младшего персонала подтверждена новая коронавирусная инфекция. При этом два врача и четверо медицинских работников среднего звена уже выздоровели. В обсерваторе городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира находятся шесть человек", - уточнили в пресс-службе.

ВЛАДИМИР, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 70 сотрудников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира заразились новой коронавирусной инфекцией. Всего по области заболевшими считаются 139 медиков, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Владимирской области.

Пациенты проходят лечение на базе больницы скорой помощи, и их перевод в госпиталь для лечения больных с коронавирусом не планируется. По данным властей, в больнице имеется запас средств индивидуальной защиты для медперсонала, в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. На COVID-19 ежедневно тестируют сотрудников больницы и вновь поступающих пациентов.

Всего в регионе, по данным властей на 11 мая, новой коронавирусной инфекцией были заражены 139 медицинских работников, 18 из них уже выздоровели.

Двенадцатого мая власти сообщили об увольнении 40 сотрудников из подразделений больницы в Струнине, которые написали заявления из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда. Ранее прокуратура выявила нарушения законодательства и признала, что сотрудница Александровской районной больницы получила ожоги лица из-за повторного использования средств защиты, которых не хватает в медучреждении. 12 мая губернатор региона сообщил, что режим полной самоизоляции во Владимирской области продлится до конца мая.

По данным оперативного штаба региона на 12 мая, во Владимирской области зарегистрированы 1387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 100 человек выздоровели, отмечено 15 летальных исходов.