Владимир Маркони станет новым ведущим шоу "Галилео" на СТС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на канал СТС с новым ведущим Владимиром Маркони при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе канала. Премьера шоу состоится 25 мая в 14:00.

В новых выпусках Владимир Маркони вместе с блогером Даней Крастером поделится новейшими технологиями и исследованиями, а также проведет несколько научных опытов.

"Проект всегда поддерживал подростков в желании развиваться, находя действительно увлекательные подходы к образованию. Убежден, что и новые выпуски будут бить рекорды и помогут учащимся не только узнать что-то новое, но и снять излишнее напряжение перед экзаменами", - цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Вячеслав Муругов, генеральный директор "СТС Медиа" и канала СТС, считает, что возвращение шоу - это ответ тренду на онлайн-образование. "Ведь программа не только развлекает, но и дает знания, полезные для широкой аудитории. В свое время талантливый Александр Пушной привнес в программу юмор и музыкальность. Но подросло новое поколение, у которого свои герои. Среди них и новый ведущий шоу Владимир Маркони, который задаст актуальный тон и добавит энергии", - отметил он.

"Галилео" - российская версия немецкого шоу Galileo, которое в этом году отмечает 22-летие. Премьера "Галилео" состоялась 26 марта 2007 года на СТС, а всего за восемь лет вышло 1 084 выпуска.

Первым ведущим программы был шоумен и физик по образованию Александр Пушной, который также отвечал за музыкальное оформление проекта. Научно-популярное шоу 16 раз номинировали на премию ТЭФИ.