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Исследование: СМИ в апреле чаще всего рассказывали о нацпроектах по дорогам и жилью

По данным "Медиалогии", количество сообщений по "дорожному" нацпроекту составило 27,3 тыс.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда" стали самыми упоминаемыми в СМИ в апреле 2020 года. Количество сообщений по "дорожному" нацпроекту составило 27,3 тыс., а по нацпроекту "Жилье и городская среда" - 11,4 тыс. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

В предыдущем месяце на втором месте по освещению был нацпроект "Демография", в апреле он занял третье место (11,2 тыс. сообщений).

Количество сообщений о нацпроектах "Цифровая экономика", "Здравоохранение" "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Культура", "Образование" и "Экология" составило от 5,9 тыс. сообщений до 10,4 тыс. сообщений.

Из них наибольшее число посвящено нацпроектам "Экология" и "Образование" - 10,4 тыс. и 8,9 тыс. сообщений в СМИ соответственно.

Нацпроект по производительности труда набрал почти 3 тыс. сообщений, по экспорту - 2,8 тыс., по науке - 2,7 тыс. сообщений и по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры чуть более 1,3 тыс.

При этом нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самыми упоминаемым и в телевизионных, и в печатных, и в электронных СМИ, заняв долю в 31,3%, 24,9% и 25,8% этих видов СМИ соответственно.

На втором месте в телевизионных и печатных СМИ - нацпроект "Демография" (9,9% и 16% соответственно), в электронных СМИ - "Жилье и городская среда" (10,8%).

В предыдущие месяцы и дорожный нацпроект, и нацпроект "Демография" уже были в лидерах, но не нацпроект "Жилье и городская среда". Он также занял третье место по упоминаемости в телевизионных и печатных СМИ (9,2% и 11% соответственно). Третье место в электронных СМИ занял нацпроект "Демография" (10,4%).

По данным "Медиалогии", как и в марте, нацпроект "Наука" и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались аутсайдерами по упоминаниям в СМИ: на телевидении сообщения об этих нацпроектах составили 2,9% и 0,6% соответственно, в печатных СМИ - 0,9% и 0,8%, в интернете - 2,6% и 1,3% соответственно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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