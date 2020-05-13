Германия и Австрия намерены полностью открыть границу с 15 июня

ВЕНА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство канцлера Австрии.

По данным австрийской печати, во вторник план открытия границ представила канцлер Германии Ангела Меркель. В среду между Германией и Австрией были открыты мелкие пограничные переезды для пользования жителями приграничных регионов в районе германской федеральной земли Бавария и австрийской федеральной земли Верхняя Австрия. В дальнейшем также должны открыться пограничные переезды в австрийских Тироле и Зальцбурге.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. Прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней (для лиц с местом жительства в это стране) или предоставить медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, выданную не ранее, чем за четыре дня. Отсутствие справки означает отказ во въезде.