Приамурье направит 71 млн руб. врачам, не получившим федеральные выплаты за работу с COVID

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Амурской области установили перечень категорий медицинских работников, которые получат выплаты из областного бюджета за работу в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает в среду пресс-служба правительства региона, помощь получат врачи и медицинский персонал, которые не попали под критерии на федеральные выплаты.

8 апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

"Выплаты установлены за особые условия труда отдельным медицинским и иным работникам учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Амурской области, в связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции. Региональные выплаты получат те сотрудники, которые не попадают под критерии федеральных выплат. Из областного бюджета на эти цели выделят 71 млн рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, региональные стимулирующие выплаты получат те врачи и медицинский персонал, которые работают с пациентами с подозрением на ОРВИ и внебольничную пневмонию, а также с лицами, прибывшими с эпидемически неблагополучной территории. Доплатят также тем, кто проводит лабораторные исследования анализов на COVID-19, помогает содержащимся в обсерваторах и осуществляет санитарно-карантинный контроль на пограничных пунктах пропуска.

Объем выплат на каждого сотрудника составит от 5 до 16 тыс. рублей в месяц. Эти региональные выплаты специалисты получат начиная с 15 мая.