Из закрытого на карантин НИИ им. Вредена в Петербурге выписали всех пациентов

"Сегодня мы выписали последнего больного, всего было 474 пациента. После этого проводим заключительную дезинфекцию и ждем получения предписания Роспотребнадзора о возможности возобновления работы", - сказал собеседник агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Всех пациентов выписали из петербургского НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена, который более месяца находится на карантине из-за заражения коронавирусом на территории учреждения около 300 человек. Здание готовят к заключительной дезинфекции, сообщил в среду ТАСС директор НИИ Рашид Тихилов.

НИИ им. Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. Ранее Тихилов сообщал ТАСС, что в учреждении заразились коронавирусом около 300 человек, среди которых пациенты, сотрудники и сам директор. Губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал, что источником заражения в НИИ стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию. Кроме того, по данным источника в экстренных службах, из НИИ ранее самовольно ушли два пациента, не дождавшись окончания карантина.

Тихилов также отметил, что пациентов выписывали после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. "Врачи, которые болели и выздоровели, находятся по домам. Кто находится сейчас здесь [в НИИ], если они не переболели, то тогда они идут на самоизоляцию. У кого срок прошел - могут выйти на работу", - пояснил он.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входят 22 клинических и десять научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 8 050 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 1 784 человека, умерли 58.