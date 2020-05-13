Кабмин внес в Госдуму законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. Документ опубликован в среду в думской электронной базе данных.

"Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность <...> наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства", - говорится в пояснительной записке. Также полицейские смогут вскрыть машину для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, при угрозе теракта, для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, для пресечения преступления и еще по ряду оснований.

Кроме того, законопроектом закрепляется право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов. В настоящее время в законе "О полиции" прописано право сотрудников блокировать участки местности. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов.