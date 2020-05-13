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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 028

Число инфицированных возросло до 242 271
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 10 028 человек, до 242 271. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

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По данным штаба, суточный рост составил 4,3% против 4,9% днем ранее. В штабе отметили, что у 4 461 выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания. 

Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 4 703, до 126 004. Также новые случаи выявлены в еще 82 регионах: 962 - в Московской области, 435 - в Санкт-Петербурге, 271 - в Нижегородской области, 135 - в Свердловской и 124 - в Волгоградской областях, 109 - в Дагестане.

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 4 491, до 48 003.

Таким образом, в стране вылечились в общей сложности уже 19,8% инфицированных. В Москве этот показатель составляет 17,07%, всего за сутки в столице выписаны 1 864 пациента. В Московской области выписаны 163 человека, в Татарстане - 100, в Дагестане - 99, в Калужской области - 85.

По данным оперативного штаба, за сутки из-за коронавирусной инфекции умерли еще 96 человек, всего с начала вспышки заболевания - 2 212 (0,91% заразившихся). В частности, 53 человека скончались за сутки в Москве, семеро - в Московской области, пятеро - в Санкт-Петербурге, четверо - в Калужской области, по трое - в Дагестане, Ингушетии и Нижегородской области, два человека скончались в Кабардино-Балкарии. По одному умершему зафиксировано в Брянской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Томской областях, Карелии, Коми, Адыгее, Северной Осетии, Марий Эл, Мордовии, Тыве, Хакасии и Камчатском крае.

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