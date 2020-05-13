Главный инфекционист США считает "скромными" успехи Remdesivir в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Разработанный против лихорадки Эбола препарат Remdesivir демонстрирует "скромные успехи" при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил во вторник на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США.

"Результаты [испытаний] были статистически значимыми, но по-настоящему скромными. Мы должны помнить, что препарат только на 31% ускоряет время восстановления. Мы надеемся отталкиваться от этого скромного успеха с помощью комбинаций лекарств и использования более действенных препаратов", - сказал американский ученый.

1 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило использование препарата Remdesivir, разработанного как лекарство от лихорадки Эбола, для лечения заразившихся коронавирусом.

Разработка вакцины

В своем вступительном слове Фаучи также затронул вопрос создания вакцины от коронавируса. По его словам, в настоящее время "идет клиническая разработка по меньшей мере восьми" таких препаратов. При этом он выразил надежду, что к концу осени или началу зимы специалисты уже смогут определить, является ли какая-либо из таких вакцин эффективной и безопасной.

"У нас много кандидатов и, надеюсь, будет много победителей. Это важно, потому что это хорошо скажется на доступности [вакцины] в мире", - подчеркнул он.

Необычные слушания

Слушания проходили во вторник в необычном формате. Председатель комитета республиканец Ламар Александер (от штата Теннесси) вел заседание по видеосвязи - законодатель находится на самоизоляции у себя дома после того, как у одного из сотрудников его аппарата был диагностирован коронавирус. Сенатор был не один - за его спиной неоднократно появлялся пес по кличке Руфус. Большую часть слушаний пес спал на специальной лежанке, однако изредка лаял.

Ряд других сенаторов также участвовал в слушаниях дистанционно. Те же, кто физически присутствовал на мероприятии, строго соблюдали нормы социальной дистанции, некоторые были в защитных масках.

Фаучи, а также глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд и глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США Стивен Хан тоже выступали на слушаниях по видеосвязи. Ранее они объявили о намерении соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней после того, как коронавирус на прошлой неделе был выявлен у Кэти Миллер - пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса.