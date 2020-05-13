Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ "Авента-М"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России, сообщается в среду на сайте Росздравнадзора. Именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями", произведенного с 01 апреля 2020 г., производства АО "Уральский приборостроительный завод" <...> ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.

Пожар возник 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается. В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату.