{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Речь идет об аппаратах, произведенных с 1 апреля
Описание
© Полина Петренко/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России, сообщается в среду на сайте Росздравнадзора. Именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

На эту тему
Пожар в больнице в Петербурге. Главное

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010 c принадлежностями", произведенного с 01 апреля 2020 г., производства АО "Уральский приборостроительный завод" <...> ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.

Пожар возник 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В соседней палате умерла женщина, причина смерти устанавливается. В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату. 

Теги
РоссияПожар в больнице на севере МосквыПожар в больнице в Петербурге
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Биолог считает, что нужно подумать о разработке вакцины против всех вирусов группы SARS
Вакцинация может помочь раз и навсегда избавиться от этой угрозы, рассказал доктор биологических наук Сергей Альховский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС