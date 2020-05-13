В ФОМС заявили о недопустимости требований анализа на коронавирус при оказании медпомощи

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Требование показать результаты теста на коронавирус, в том числе при госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, необоснованно. Отказ от оказания медпомощи без их предоставления недопустим, сообщили в среду в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В фонде пояснили, что некоторые медицинские организации пытаются сегодня требовать от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи. В том числе при плановой госпитализации.

"Требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования", - приводит пресс-служба слова председателя ФОМС Елены Черняковой.

Отмечается, что нормативными документами, в частности, временным порядком организации работы медучреждений из-за пандемии, утвержденным приказом Минздрава России, а также временными методическими рекомендациями требование о наличии результатов исследований на наличие коронавирусной инфекции для плановой госпитализации пациента не установлено. "В связи с этим ФОМС требует от территориальных фондов обязательного медицинского страхования усилить контроль за недопущением необоснованных отказов застрахованным лицам в оказании медицинской помощи по территориальным программам обязательного медицинского страхования", - подчеркивают в ведомстве.