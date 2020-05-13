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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минздраве прокомментировали статью FT о смерти пациентов с коронавирусом

Причиной смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут стать другие заболевания, подчеркнули в министерстве
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Анализ роста смертности из-за коронавируса должен учитывать, что причиной смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут стать другие заболевания. Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя публикацию британской газеты Financial Times.

Издание утверждало, что число умерших из-за коронавируса в России может на 70% превышать официальные данные. Во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответ заявила, что власти страны не манипулируют статистикой смертности и летальность от нового заболевания в России действительно в 7,6 раза ниже, чем в среднем по миру.

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"При анализе роста смертности необходимо учитывать, что даже в тех случаях, когда новая коронавирусная инфекция диагностируется, первоначальной причиной смерти могут являться другие состояния, например острая сосудистая патология, другие острые заболевания, а также внешние причины", - пояснили в Минздраве.

В министерстве пояснили, что при выборе причины смерти медработники руководствуются правилами "Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра", а в случаях с коронавирусной инфекцией - "Международными методическими рекомендациями по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти". Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", окончательный патологоанатомический диагноз формулируется после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных исследований. Проводится консультирование наблюдений ведущим специалистом по инфекционной патологии субъекта РФ, определенным его исполнительным органом в области здравоохранения, а при необходимости - и ведущими специалистами страны из числа членов рабочей группы главного патологоанатома Минздрава России.

"Наиболее частым осложнением COVID-19 является острый респираторный дистресс-синдром. Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции", - следует из текста рекомендаций.

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