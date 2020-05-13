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Агентство RUR составило портрет среднестатистического российского вуза

Российский вуз, согласно этому портрету, в два раза компактнее среднемирового по числу студентов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рейтинговое агентство RUR составило портрет среднестатистического российского университета: он в два раза компактнее среднемирового по числу студентов, а по количеству преподавателей, наоборот, близок к среднемировому уровню. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе агентства.

RUR представил рейтинг российских вузов, участие в котором приняли 82 университета. В топ-5 вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Томский государственный университет, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет. Авторы также на основе проанализированных данных составили портрет типичного российского университета.

"В среднестатистическом российском вузе обучается 12 421 студент против 23 354 в мире. Таким образом, усредненный российский вуз почти в два раза компактнее среднемирового. По числу преподавателей университет России близок к среднемировому уровню - 1 100 против 1 419 в мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели интернационализации вузов России значительно уступают среднемировым. Например, в среднем в российском вузе работают 53 преподавателя из-за рубежа, а в среднемировом - 180. "Несколько лучше картина по числу иностранных студентов. В российском университете таковых 1 246, в мире - 2 736, то есть разница чуть более чем в два раза", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, среднестатистический российский вуз показывает всего 6% от среднемирового количества цитирований, согласно данным реферативной базы данных Web of Science Core Collection.

Рейтинг университетов, издаваемый агентством RUR, оценивает деятельность ведущих университетов по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

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