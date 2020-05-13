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Бастрыкин поручил проверить видео с возложением 9 мая цветов к памятнику солдатам вермахта

Житель Балтийска записал видеоролик, на котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикации видео с возложением 9 мая цветов к памятнику солдатам вермахта в Балтийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 9 мая житель Балтийска записал видеоролик, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.

"Следственными органами регионального следственного управления организована проверка по публикации СМИ. Председатель Следственного комитета поручил в рамках проверки выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку факту возможного осквернения исторических событий Великой Отечественной войны и памяти о подвиге советских солдат и доложить о ходе проведения проверочных мероприятий", - сообщили в СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКалининградская область
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