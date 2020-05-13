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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии число зараженных коронавирусом медработников превысило 100

По словам главного государственного санитарного врача региона Джангара Санджиева, Калмыкия находится на пике заболеваемости

ЭЛИСТА, 13 мая. /ТАСС/. Число медицинских работников, зараженных коронавирусом нового типа в Калмыкии, превысило 100, сообщил в среду в ходе прямого эфира в соцсети Instagram главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

"Все медицинские работники, которые задействованы в госпиталях для зараженных коронавирусом нового типа, обсерваторах и изоляторах, обследуются еженедельно. Число зараженных коронавирусом медработников у нас сейчас уже более 100", - сказал он.

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По словам Санджиева, Калмыкия находится на пике заболеваемости коронавирусом. В ближайшие две-три недели она будет сохраняться на высоком уровне, режим самоизоляции властями региона был продлен как минимум до 25 мая. Из-за сложной эпидемической обстановки появилась проблема нехватки медиков.

"Согласно указу, все медработники старше 65 лет должны находиться на больничном. Но в связи с ситуацией <…> те люди, которые работают сегодня, проявляют гражданское мужество, <…> работать некому. Основные медицинские кадры задействованы в госпиталях, и сейчас стоит речь о привлечении студентов медицинских вузов и наших ветеранов [медицины]", - пояснил главный государственный санитарный врач.

Санджиев уточнил, что по состоянию на среду, в регионе зарегистрировано 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии сейчас 11 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели и выписаны с выздоровлением 167 человек, умерли семь пациентов.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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