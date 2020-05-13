В Калмыкии число зараженных коронавирусом медработников превысило 100

"Все медицинские работники, которые задействованы в госпиталях для зараженных коронавирусом нового типа, обсерваторах и изоляторах, обследуются еженедельно. Число зараженных коронавирусом медработников у нас сейчас уже более 100", - сказал он.

По словам Санджиева, Калмыкия находится на пике заболеваемости коронавирусом. В ближайшие две-три недели она будет сохраняться на высоком уровне, режим самоизоляции властями региона был продлен как минимум до 25 мая. Из-за сложной эпидемической обстановки появилась проблема нехватки медиков.

"Согласно указу, все медработники старше 65 лет должны находиться на больничном. Но в связи с ситуацией <…> те люди, которые работают сегодня, проявляют гражданское мужество, <…> работать некому. Основные медицинские кадры задействованы в госпиталях, и сейчас стоит речь о привлечении студентов медицинских вузов и наших ветеранов [медицины]", - пояснил главный государственный санитарный врач.

Санджиев уточнил, что по состоянию на среду, в регионе зарегистрировано 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии сейчас 11 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели и выписаны с выздоровлением 167 человек, умерли семь пациентов.