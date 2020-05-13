Глава СК поручил разобраться с нехваткой средств защиты медиков во Владимирской области

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков в больницах Владимирской области, из-за чего они увольняются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее медсестра инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в Карабанове Владимирской области выложила в интернете фотографию обожженного лица из-за нехватки средств защиты. Затем на федеральном канале вышел сюжет, в котором сообщается, что врачи увольняются из-за нехватки поддержки и средств индивидуальной защиты. Также упоминается о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств в больнице в Струнине. Журналисты делают акцент на том, что местные чиновники игнорируют просьбы медиков.

"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области продолжается проведение проверки по данному факту, - сообщили в СК. - Глава СК России поручил руководству следственного управления доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам".