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Южная Корея запретит подросткам устанавливать анонимные мессенджеры из-за секс-скандалов

Такие приложения будут отнесены к категории "опасных для подростков"

ТАСС, 13 мая. Власти Южной Кореи на фоне череды сексуальных преступлений запретят несовершеннолетним скачивать мобильные мессенджеры, в которых невозможно установить личность пользователей и сохранять историю переписок. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на Министерство гендерного равенства и по делам семьи Республики Корея.

Согласно плану ведомства, приложения для смартфонов, позволяющие бесплатно обмениваться информацией с незнакомыми людьми, будут отнесены к категории "опасных для подростков". Таким образом, несовершеннолетние смогут пользоваться только теми мессенджерами, которые предусматривают функции определения личности пользователей, сохранения истории переписки и предупреждения незаконной деятельности.

"Приложения для анонимной переписки широко используются для совершения сексуальных преступлений в цифровом поле с участием несовершеннолетних, - пояснили в министерстве. - Мы намерены создать более безопасную онлайн-среду для наших подростков". Планируется, что запрет вступит в полную силу в ближайшие девять месяцев, отмечает ведомство.

Соответствующая реакция властей была вызвана недавним разоблачением группы лиц, которая шантажом принуждала через чат в мессенджере Telegram женщин и несовершеннолетних к участию в создании порнографических материалов. От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере десятки женщин и более 15 подростков. Порядка 260 тыс. человек перечисляли преступникам деньги в качестве платы за подключение к Telegram-каналу с порнографией.

Дело получило широкую огласку в Южной Корее под названием "дело n-Чата". На данный момент полиция арестовала четырех участников преступного сообщества, включая его предполагаемого организатора. Против них выдвинуты обвинения по подозрению в шантаже, склонении к участию в съемках порнографии и ее нелегальном распространении. По требованию общественности власти раскрыли личности обвиняемых - ими оказались мужчины в возрасте от 18 до 24 лет.

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Республика Корея
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