Facebook заблокировал используемый для прямых эфиров Кадырова аккаунт в Instagram

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Компания Facebook заблокировала аккаунт kadyrov._95 в Instagram, который, по ее мнению, принадлежит находящемуся под санкциями главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Сам руководитель региона, выходя в прямой эфир с этой страницы в социальной сети, неоднократно отмечал, что такую возможность ему предоставляет сотрудник пресс-службы.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - сказал ТАСС представитель компании Facebook.

ТАСС не располагает официальной информацией, кому принадлежит заблокированный аккаунт. Агентство запросило комментарии у пресс-службы главы Чечни.

Также в среду стали недоступными аккаунты депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и вице-премьера правительства Абузайд Висмурадова.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США. Информация о том, что главой Чечни были заведены новые, официально не предоставлялась.