{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин определит порядок распределения квот на проживание мигрантов в регионах

На данный момент выдача иностранным гражданам разрешений на временное проживание осуществляется в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой правительством

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект, согласно которому оно наделяется полномочиями по определению порядка распределения квот в регионах на проживание мигрантов. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации, в порядке, определяемом правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительных материалах.

На данный момент выдача иностранным гражданам разрешений на временное проживание осуществляется в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой правительством. Сама квота утверждается кабмином исходя из предложений региональных органов власти с учетом их демографической ситуации и возможностей по размещению мигрантов. "Однако порядок ее распределения в субъектах Российской Федерации не определен", - указывают разработчики.

В правительстве убеждены, что такой подход "позволит распределять квоту среди иностранных граждан с учетом миграционной обстановки в субъекте Российской Федерации, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Крыму на стройках установят камеры для контроля за соблюдением противоэпидемических мер
Глава региона Сергей Аксенов отметил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на ход сдачи объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС