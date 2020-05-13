Кабмин определит порядок распределения квот на проживание мигрантов в регионах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект, согласно которому оно наделяется полномочиями по определению порядка распределения квот в регионах на проживание мигрантов. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации, в порядке, определяемом правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительных материалах.

На данный момент выдача иностранным гражданам разрешений на временное проживание осуществляется в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой правительством. Сама квота утверждается кабмином исходя из предложений региональных органов власти с учетом их демографической ситуации и возможностей по размещению мигрантов. "Однако порядок ее распределения в субъектах Российской Федерации не определен", - указывают разработчики.

В правительстве убеждены, что такой подход "позволит распределять квоту среди иностранных граждан с учетом миграционной обстановки в субъекте Российской Федерации, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание".