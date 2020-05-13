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Пандемия коронавируса нового типа

Эпицентр пандемии переместился из Европы в Америку. В Бразилии рекорд смертности за сутки

По общему числу инфицированных коронавирусом Бразилия обогнала Германию и вышла на шестое место в мире - свыше 177 тыс. заболевших
Описание
© EPA-EFE/RAPHAEL ALVES

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рекордный суточный прирост смертности из-за нового коронавируса - 881 летальный исход - зарегистрирован во вторник в Бразилии. По общему количеству инфицированных - свыше 177 тыс. - эта крупнейшая страна Южной Америки обогнала Германию и вышла на шестое место в мире.

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В США, которые прочно удерживают мировое лидерство по количеству заразившихся и умерших во время пандемии, число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может к началу августа достичь 147 тыс. человек. С таким прогнозом выступил во вторник в эфире телекомпании CNN директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри, высказавший опасения по поводу чересчур быстрой отмены санитарных ограничений.

В Европе на фоне некоторого снижения темпов распространения инфекции продолжается постепенное ослабление карантинных мер. В среду к смягчению карантина приступает Великобритания, занимающая четвертое место в мире по количеству инфицированных и второе - по числу летальных исходов.

Власти Китая, где первая вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года, приняли в среду решение частично ограничить железнодорожное сообщение с городом Цзилинь после зафиксированных там нескольких случаев инфицирования.

Бразильский антирекорд

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпицентр пандемии явственно переместился из Европы в Америку: за сутки на двух американских континентах зафиксировано свыше 41,2 тыс. новых случаев инфицирования и 2 675 летальных исходов. В Европе эти суточные показатели - почти 24,2 тыс. заразившихся и 1 277 умерших - оказались вдвое ниже.

По общему количеству инфицированных - более 1,74 млн человек - Америка вплотную приблизилась к Европе (свыше 1,75 млн человек), однако суммарное количество летальных исходов (почти 158 тыс.) в Европе в полтора раза выше, чем в Америке (около 105 тыс.).

Наиболее высокие по сравнению с другими южноамериканскими государствами темпы распространения инфекции фиксируются в Бразилии: только за последние сутки около 9,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, а общее их количество превысило 177,5 тыс. Число летальных исходов достигло 12 400, в том числе за последние сутки подтвержден рекордный 881 случай.

По информации бразильского Минздрава, месяцем ранее в стране насчитывалось 22,2 тыс. заразившихся и 1 225 умерших.

Прогноз для США

Абсолютное мировое лидерство по количеству заразившихся и умерших во время пандемии коронавируса удерживают США: по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировано более 1,36 млн случаев инфицирования, умерли 82 246 человек.

В конце апреля - начале мая американские штаты по рекомендациям федеральных властей приступили к ослаблению ранее введенных санитарных ограничений. Однако чересчур быстрое продвижение по этому пути может, по мнению директора Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктора Кристофера Мурри, привести к тому, что к началу августа количество жертв коронавирусной инфекции в США может достигнуть 147 тыс. человек.

"Мы спешим смягчить социальное дистанцирование. Люди воспринимают это определенным образом и выходят на улицу. Я считаю, что показатели [заражения и летальных исходов] будут возрастать, если люди не начнут вести себя осторожнее и носить маски, если мы не будем наращивать возможности проведения тестов, выявления и изоляции источников", - сказал Мурри в эфире телекомпании CNN.

Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику. Такое мнение выразил во вторник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США.

Послабления в Европе

На возможность серьезного расхождения между реальными данными и статистическими выкладками Минздрава указала во вторник и Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании.

Согласно опубликованному ею докладу, число смертей, потенциально связанных с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, в Англии и Уэльсе на 1 мая достигло 34 978. По оценкам агентства Reuters, с учетом Северной Ирландии и Шотландии этот показатель превышает 38 тыс. При этом британский Минздрав 1 мая сообщал о 27,5 тыс. летальных исходов, а по последним данным, оглашенным 11 мая, число смертей в стране достигло 32 065.

Со среды в Британии вводятся некоторые послабления карантинных мер: разрешается заниматься неограниченное число раз спортом на улице, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. Смогут выйти на работу представители строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Однако власти призывают людей стараться, как можно меньше пользоваться общественным транспортом и добираться на работу пешком, на велосипеде или на личном транспорте.

Одновременно со среды штрафы за несоблюдение карантина будут увеличены с 60 фунтов (около 5,5 тыс. рублей) до 100 фунтов (около 9 тыс. рублей) за первое нарушение, а при повторных случаях максимальная сумма штрафа может дойти до 3,2 тыс. фунтов (около 292 тыс. рублей). Кроме того, власти рассматривают возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну.

Тем временем Австрия, которая первой в ЕС стала в середине апреля поэтапно снимать карантинные ограничения, с 1 мая отменила режим самоизоляции, открыла все магазины и предприятия сферы услуг и рассчитывает к июню полностью отменить контроль на границе с Швейцарией. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил также надежду на скорое снятие контроля на границе с Германией.

Ослабление санитарных мер стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста числа заразившихся: до 1% по сравнению с 40% в марте.

Локальная вспышка в Цзилине

В Китае за минувшие сутки зафиксировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе шесть местных и один завезенный из-за рубежа.

Все шесть новых случаев в стране были зафиксированы в провинции Цзилинь в одноименном городе. Еще у одного человека в этом регионе подозревается инфицирование коронавирусом, однако его диагноз пока не подтвержден. По меньшей мере 367 человек, имевших контакты с заразившимися, в настоящее время изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, власти решили временно ограничить железнодорожное сообщение с Цзилинем.

По данным на 13 мая, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 926, выздоровели 78 189 человек, умерли 4 633. В настоящее время в стране насчитывается в общей сложности 104 активных случая лечения от коронавируса (состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое).

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БразилияСШАВеликобританияКитайПандемия коронавируса нового типа
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