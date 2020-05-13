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Пандемия коронавируса нового типа
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Володин сообщил о выявлении коронавируса еще у двух депутатов Госдумы

Они находятся дома
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в начале заседания сообщил, что коронавирус выявлен у пяти депутатов нижней палаты. Ранее было известно о трех заболевших депутатах - Леониде Калашникове, Дмитрии Новикове и Светлане Максимовой.

"У нас с вами пять депутатов заболевших", - сказал Володин, призвав коллег соблюдать все меры предосторожности. Спикер уточнил, что трое депутатов ранее находились в больницах, один из них уже выписан. "Двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, но переносят [заболевание] пока в домашних условиях", - добавил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)Новиков, Дмитрий ГеоргиевичМаксимова, Светлана ВикторовнаПандемия коронавируса нового типа
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