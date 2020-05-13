Более 100 тыс. пациентов в стационарах России находятся с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 100 тыс. пациентов находятся в стационарах России с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, около 4 тыс. из них - дети. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании в правительстве по социально-экономической ситуации.

Шестого мая он сообщал, что таких пациентов было около 80 тыс.

"На сегодняшний день у нас в стационарах находится больше 100 тыс. пациентов, включая около 4 тыс. детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказал министр.

Амбулаторная помощь

Около 140 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России получают медицинскую помощь амбулаторно, сообщил Мурашко.

"Сегодня амбулаторную помощь получают практически 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей", - сказал он.

По словам главы Минздрава, помощь пациентам оказывают около 433 тыс. медицинских работников, в том числе 114 тыс. врачей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник сообщала, что в стране госпитализированы 28,4% инфицированных коронавирусом.

Пациенты на ИВЛ

Порядка 1,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в РФ, сообщил в среду глава Минздрава Михаил Мурашко.

8 мая Мурашко сообщил, что на тот момент на аппаратах ИВЛ находилось более 1,2 тыс. пациентов.

"Почти 1,5 тыс. пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - сообщил он в рамках совещания по социально-экономической ситуации.

Дефицита коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в России не наблюдалось ни на одном этапе их развертывания. На сегодняшний день в России развернуто порядка 140 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.