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Более 2 млн заявлений на выплату детям с 3 до 16 лет поступило за сутки на сайт госуслуг

На выплату пособий малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет потребуется порядка 136 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 2 млн заявлений на выплату в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет поступило за сутки через сайт Госуслуг. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках совещания по социально-экономической ситуации в правительстве.

"На данный момент через портал Государственных услуг уже поступило более 2 млн заявлений от наших граждан, это будет охватывать более 3 млн детей", - сказал министр.

Порядка 136 млрд руб. потребуется на выплату пособий малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.

 

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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